VG: Finnes satset på børsnedgang før regjeringens korona-skjerpelser

Dagen før regjeringen varslet nye korona-innstramminger, satset Sindre Finnes på børsnedgang, skriver VG.

I perioden mellom 3. og 9. september 2020 kjøpte Sindre Finnes 110.000 slike sertifikater. 10. september 2020 varslet regjeringen om potensielt strengere korona-tiltak i landet.

VG har ikke kjennskap til hva Finnes tjente - eller tapte på handlene i perioden.

Sindre Finnes har sendt følgende svar til avisen:

«Takk for henvendelsen. Som følge av oppmerksomheten denne saken har fått og det enorme medietrykket, er jeg rett og slett ikke i stand til å fungere som normalt nå. Det gjør at det kan ta tid før dere får svar på alle spørsmålene deres. Jeg håper på forståelse for at dette er en tøff tid for hele familien vår, og vil gjerne gjenta at jeg er utrolig lei meg for at jeg har satt Erna i denne situasjonen.»