VG: FHI tar ut ekstra vaksiner

FHI snur og tar nå ut 40.000 ekstra vaksinedoser fra lager, skriver VG.

– Grunnen er at vi vurderer risikoen slik at vi kan ha et mindre beredskapslager, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til avisen.

Distribusjonsplanen er allerede lagt for neste uke, og dosene blir derfor først sendt ut siste uke i januar.

Årsaken til at de har vært holdt tilbake er at vaksinen var forbeholdt dem som skal få dose nummer to. Konsekvensen kunne vært at folk ikke fikk dose nummer to. Men det har vist seg at vaksine-leveransene fra Pfizer kommer regelmessig, noe FHI var usikre på i starten.

FHI har 100.000 vaksinedoser i fryseren.