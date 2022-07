VG: En person siktet etter at kvinne døde

En kvinne i 40-årene som ble funnet hardt skadd ved fylkesvei 115 i Askim og døde etter forsøk på hjerte- og lungeredning.

En person er siktet, men politiet vil ikke si noe om hva siktelsen går ut på. Politiet jobber nå ut fra en rekke ulike hypoteser, ifølge operasjonsleder.

Da hendelsen først ble kjent, visste ikke politiet om dødsfallet gjaldt en ullykke eller noe kriminelt.

– Krimteknikere som jobber på stedet. Vi jobber så fort vi bare kan, oppdragsleder i Øst politidistrikt Christian Svela.

Personen som kjørte bilen kvinnen ble funnet i, var på stedet da politiet kom. Politiet informerte om at bilføreren ble tatt med inn til politistasjonen for avhør.

– Så vidt vi vet, var det ikke flere enn de to i bilen. Det var andre vitner som kom til stedet som ringte nødetatene. De vil også bli avhørt, sa operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt, før en person ble siktet.

– Det stemmer at det er en bil på stedet, men vi har ingen opplysninger å gi om hva denne har med hendelsen å gjøre, sier oppdragsleder Jo Rennemo Jellum.

Det er bekreftet at det er en relasjon mellom de to personene i bilen, ifølge TV2.