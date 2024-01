VG: Bufdir stansar adopsjonar frå fleire land

Adopsjonar til Noreg frå Filippinane, Thailand og Taiwan vert stansa, melder VG.

Adoptivsøkarar som har fått tildelt eit barn frå desse landa, kan framleis søka til Bufdir om å fullføra adopsjonen.

I tillegg skal ingen nye par førebels få adoptera frå Sør-Korea.

Årsaka til stansinga er ifølgje Bufdir risikoen for dokumentforfalsking. Risiken «er så stor at ein ikkje kan vera trygg på at barnas rettstryggleik vert teke vare på».

Vedtaket kjem etter ei rekke saker i VG om ulovlege adopsjonar.

Mellom anna har det kome fram at babyar blir selde på Fillippinane, og identiteten deira viska ut med falske dokument.

Bufdir vurderer også om alle adopsjoner til Norge skal stansast i påvente av ei gransking av det norske adopsjonssystemet. Avgjerda er venta å koma seinare i dag.