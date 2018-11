VG: «Helge Ingstad» brukte radar

Sjøforsvaret stadfestar overfor VG at fregatten KNM «Helge Ingstad» brukte radar før kollisjonen med tankskipet «Sola TS». Avisa skriv at fregatten ikkje dreiv med navigasjonsøving som innebar at radar var slegen av før kollisjonen 8. november.