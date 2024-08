VG og NRK går sammen i kampen mot falske nyheter

For rydde opp i hva som er sant og ikke i den stadig økende strømmen av informasjon og nyheter, går VG og NRK sammen om en satsing for å bekjempe desinformasjon.

– De siste årene har truslene mot samfunnets felles faktagrunnlag økt, blant annet på grunn av den nye geopolitiske spenningen. Samtidig har utviklingen innen kunstig intelligens gjort det enkelt og billig å masseprodusere og spre desinformasjon, sier Helje Solberg, nyhetsdirektør i NRK.

Flere mediebedrifter, presseorganisasjoner og Faktisk.no vil nå etablere et nasjonalt «Senter for kildekritikk» for å styrke motstandskraften mot desinformasjon og falske nyheter i befolkningen. Forslaget er spilt inn for regjeringen.

– Vi må ta vare på det viktigste vi har, nemlig tilliten til hverandre og demokratiet vårt, sier Solberg.

(NTB)