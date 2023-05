Vestre: Strømprisene skal være lavere i Norge enn i Europa

Næringsminister Jan Christian Vestre har ledet arbeidet med kraftpolitikken på Aps landsmøte.

Nå er innstillingen fra redaksjonskomiteen klar. Vestre slår fast at «strømprisene skal ned og være lavere i Norge enn i Europa.»

– Vi slår fast at strømprisene skal ned. Vi slår fast at strømprisene skal være lavere i Norge enn i Europa, sier Vestre.

Hvordan dette konkret skal skje, er ikke helt avklart ennå. Vestre viser til arbeidet som et regjeringsoppnevnt utvalg er i gang med. På direkte spørsmål sier han at det både kan være aktuelt å vurdere egne prisområder for strøm eller en form for topris-system. Dette er to forslag som har vært oppe i debatten om hvordan strømprisen i Norge kan være lavere enn i Europa.

– Det skal være sterk politisk demokratisk kontroll over våre felles energiressurser, over kraftpolitikken, sier statsråden.

– Vi vil også bruke handlingsrommet i EØS-avtalen, sier Vestre.

Han slår fast at tiltak som kan begrense prissmitten «vil bli vurdert». Nettopp å begrense prissmitten fra Europa til Norge, har vært et sentralt poeng for de som krever mer nasjonal kontroll over kraftpolitikken.

– Men det må ikke gå utover forsyningssikkerheten, sier Vestre.

I tillegg skal det være en storstilt fornybar utbygging, og i tillegg en storstilt satsing på energi.

– Vi er åpne for å se på ny kunnskap om alternative energikilder. Det kan være kjernekraft, sa Vestre, som også nevnte bølgekraft som et annet eksempel.

Kraftpolitikken har vært ett stridstema på Ap-landsmøtet.

Vestre kom også inn på elektrifisering.

– Der det er nødvendig, skal det foreligge konkrete planer for utbygging av mer kraft i forbindelse med elektrifiseringsprosessen, sier Vestre.

– Elektrifisering skal fortrinnsvis skje ved en storstilt utbygging av havvind.