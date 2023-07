Vestby Avis: 17-åring døde etter ulykke

En 17 år gammel jente som var involvert i bilulykken på Osloveien forrige uke, døde på sykehuset lørdag kveld.

Ulykken fant sted natt til lørdag for litt over en uke siden. Tre ungdommer fra Vestby, én 17 år gammel jente og to 18 år gamle menn satt i en bil som kjørte ut av veien ved Kjennstjernet, skriver Vestby Avis. Den ene mannen omkom i samme ulykke.

Politistasjonssjefen forteller til Vestby Avis at informasjonen gis ut i samråd med familien som de har jevnlig kontakt med.