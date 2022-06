Verdens største ferskvannsfisk fanget i Kambodsja

En rokke på rundt 300 kilo er fanget i Mekong-elven i Kambodsja. Det skal være verdens største registrerte ferskvannsfisk, melder CNN.

Rundt et dusin menn skal ha bidratt i å få fisken i land.

Den fire meter lange rokka ble sluppet løs igjen, etter å ha bitt elektronisk merket så forskere kan følge med på bevegelser og oppførsel.

Biologer sier at dette er et tegn på at Mekong-elva fortsatt er friskt.

– Det er et tegn på håp at disse enorme fiskene fortsatt lever her, sier biolog Zeb Hogan.