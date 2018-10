Vera Micaelsen er død

Tidligere NRK-programleder og forfatter Vera Micaelsen er død, 43 år gammel. Hun kjempet i flere år mot kreftsykdom. I NRK er hun kjent for bla Jubalong, Holger Nielsens Metode, VeraVera og Go' elg. Hun jobbet også for Aftenposten og Kulturrådet.