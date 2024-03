Venstre vil be om nye undersøkelser av Brenna

Grunde Almeland (V) sier partiet vil be kontroll- og konstitusjonskomiteen om å åpne nye undersøkelser av arbeidsminister Tonje Brenna (Ap).

Det sier han til TV 2, i forbindelse med at det fredag ble kjent at Kunnskapsdepartementet har sendt over nye dokumenter til komiteen.

– Samtidig som det selvsagt er bra at informasjonen sendes over til oss, så er det krevende at det stadig dukker opp ny informasjon, sier han til kanalen.

Almeland er saksordfører i komiteen. Han mener det må nye undersøkelser til for å se om opplysningsplikten er brutt.

Høyre åpner også for nye undersøkelser etter at de nye dokumentene dukket opp.

– Det gjør det stadig mer aktuelt å undersøke om Brenna har oppfylt sin opplysningsplikt overfor Stortinget, sier Peter Frølich (H), leder av kontrollkomiteen, til DN.

Tidligere har både MDG og Frp tatt til orde for en ny undersøkelse, skriver avisa.