Venstre om Bergstø-tale: – Skremmende

– Det er skremmende at SV – partiet som bestemmer over norsk skatte- og næringspolitikk sammen med Ap og Sp - har fått en leder som ser på bedrifter og verdiskaping som et fy-ord, sier Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant fra Venstre.

I sin første tale som SVs leder, gikk Kirsti Bergstø hardt ut mot høyresiden og de rike som har flyttet ut til Sveits.

– Røkke rana kysten og stakk av til Sveits. Han kan ryke og reise for min del, sa hun blant annet. Bergstø tok også til orde for en Exit-skatt for utflytterne.

– SVs nye leder forstår ingenting av hvordan jobber for helt vanlige folk på helt vanlige steder blir skapt. Når hun angriper de som skaper jobbene og vil jage dem vekk, sette hun titusenvis av jobber og bedrifter i fare, legger Bjørlo til.