Veltet tre skaper kø på E18 i Bærum

Et stort tre har falt over veien og sperrer to felt på E18 inngående ved Strand/Stabekk i Bærum. Det skriver politiet på Twitter.

Venstre felt er åpent etter at bilister på stedet har ryddet unna, skriver politiet i en oppdatering.

– Det ser ut som om et kjøretøy har kjørt inn i treet. Vi har ikke fått melding om noen personskader, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug til NRK.

Han sier at alle nødetater har rykket ut og at brannvesenet har utstyr til å fjerne treet.