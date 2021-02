Velger naturen under pandemien

Naturen er blitt en viktig møteplass under pandemien. Nær to av tre møter venner og familie ute i naturen, viser en ny undersøkelse fra Norsk Friluftsliv. I undersøkelsen kommer det fram at 61 prosent har truffet venner eller familie ute i naturen i vinter, som de under andre omstendigheter heller hadde truffet hjemme, på kafé eller lignende.