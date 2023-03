Vekter skallet til gjest på utested

En vekter på et utested i Sandnes skallet til en gjest. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med at gjesten skulle fjernes fra utestedet på grunn av beruselse. Politiet har vært på stedet og avhørt partene. Vekteren blir anmeldt for forholdet, tvitrer politiet i Sør-Vest på Twitter. Gjesten ble ikke fysisk skadet.