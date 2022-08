Vegvesenet vurderer å sette ned fartsgrensa

Etter ein ulykkessommar på norske vegar med over 70 drepne i trafikken, vurderer Statens vegvesen no å sette ned fartsgrensene enkelte stadar. Det skriv TV 2.

– Vi håper at det kan vere eit tiltak på enkelte strekningar der farten kan vere for høg og at det kan gi ein effekt å sette ned farten, seier Nils Karbø i Statens vegvesen.

– For eksempel frå 80 til 70 på landeveg enkelte stader.