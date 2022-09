Vegvesenet til TV 2: Stor sannsynlighet for at skredet har sammenheng med veibygging

Prosjektdirektør i Statens vegvesen, Ove Nesje, forteller til TV 2 at vegvesenet nå ser at det er en stor sannsynlighet for at det er en sammenhengen mellom utbyggingen av E39 og det dødelige skredet i Valsøyfjord.

– Vi forstår godt at man tenker at det er en sammenheng, og det er det vi er i ferd med å konkludere med og, sier han og legger til at det er på grunnlag av de geotekninske undersøkelser som er gjort på stedet.