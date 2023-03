Vegtrafikksentralen har problemer med telefonsystemet

Vegtrafikksentralen melder at de har problemer med telefonsystemet natt til tirsdag, som fører til at det er ikke mulig å ringe dem på 175.

Vegtrafikksentralen Vest og Nord som melder dette på Twitter. De jobber med å finne feilen, og oppfordrer folk til å bruke vegvesen.no for å få oppdatert trafikkinformasjon.