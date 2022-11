Vedum ber de fem store oppdrettsselskapene snu: – Dumt og overraskende

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er skuffet over at de fem største oppdrettsselskapene avlyser møtet med regjeringen fredag. Han håper de vil snu.

– Jeg synes det er dumt og overraskende at selskapene ikke ønsker møtet og heller sender noen som gjør lobbyjobben for dem, sier Vedum til NTB.

Torsdag ettermiddag bekreftet administrerende direktør i Sjømat Norge at de fem oppdrettsselskapene ikke vil møte finansministeren og fiskeriministeren fredag som planlagt.

Der var det ventet at regjeringens beslutning om å innføre grunnrenteskatt på sjømatnæringen ville bli et hett tema.

Vedum understreker at det aldri har vært et spørsmål å fjerne beskatningen, men at det likevel er i bedriftenes interesse å møte opp.

– De gjør sine egne vurderinger, men min dør er alltid åpen.

