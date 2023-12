Vedtek å utsette Helseplattforma

Det vil vere for farleg for pasientane og for krevjande for dei tilsette å innføre Helseplattforma i april, meiner styret i Helse Møre og Romsdal.

Styret vedtok einstemmig på torsdagens møte å utsette innføringa ved dei fire sjukehusa i fylket, og legge ein ny plan saman med eigaren Helse Midt-Noreg for kva tid dei skal ta i bruk journalsystemet.

Helseplattforma er eit journalsystem som etter planen skal brukast av heile det offentlege helsevesenet i Midt-Noreg.

Målet då systemet blei innført i november i fjor ved St. Olavs hospital i Trondheim, var å få betre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet, men det har blitt oppdaga store feil med plattforma.