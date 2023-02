Vassbakk får dommen i fengselet

Johny Vassbakks forsvarer Stian Kristensen sier hans klient ikke vil følge resten av domsavsigelsen i dag, etter at han falt om i retten.

– Det var en spenningsutløst reaksjon, det ble for mye rett og slett. Mest sannsynlig har han fått et blodtrykksfall og besvimt. Han har det etter forholdene ok, men det er uklart om han orker å følge med. Han vil få hele dommen forkynt i fengselet, sier hans Kristensen til NRK.

– Han er naturlig nok veldig, veldig skuffet over domsslutningen.

– Vassbakk ønsker ikke å være tilstede, og vil ganske snart returnere til fengselet, sier Vikse i det retten ble satt igjen.