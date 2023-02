Vassbakk er frakta tilbake til fengselet

Johny Vassbakk er køyrd tilbake til fengselet etter at han er dømd for drapet på Birgitte Tengs. Vassbakk fall om i retten kort tid etter at domsslutninga blei lesen opp måndag formiddag. Han får resten av dommen forkynt i fengselet.