Varsler katastrofeflom i USA

Kraftig regn nordøst i USA gjør at værvarslerne melder om at veier er bli ødelagt av vann og store områder oversvømmet.

– Det kommer nå kraftig regn som kan føre til alvorlig til katastrofal flom, melder værtjenesten mandag ifølge Reuters.

Det er ventet opptil 18 centimeter regn i løpet noen få timer. 13 millioner mennesker bor i områdene som er dekket av varselet. Det er området mellom den østlige av delstaten New York til storbyen Boston som er mest utsatt.

Hundrevis av flyavganger fra New Yorks LaGuardia flyplass og and Bostons Logan flyplass er utsatt eller avlyst siden søndag ettermiddag. Mandag morgen ble toget mellom Albany og New York City stoppet av oversvømmelser på jernbanelinjen.

En kvinne i Orange County, New York har mistet livet etter at hun ble tatt av flom da hun forsøkte å forlate hjemmet sitt sammen med hunden sin.