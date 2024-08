Varetektsfengsla etter brot på besøksforbod

Ein mann i 50-åra er varetektsfengsla i fire veker for to brot på besøksforbod, får NRK opplyst av Vest politidistrikt. Dei meiner det er fare for gjentaking.

Han vart arrestert i ein omegnskommune til Bergen i helga, og framstilt for varetekt i går. Han er frå før sikta for vald mot det same familiemedlemet, og har vore fengsla for det, men vart i juni lauslaten mot besøksforbod, skreiv BT søndag.