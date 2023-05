Våpenhvile i Gaza

Israel og palestinske væpnede grupper i Gaza er enige om en våpenhvile fra onsdag morgen, ifølge palestinske myndigheter. Det skjer etter flere angrep tirsdag.

Tidligere onsdag sa Hamas-leder Ismail Haniyeh at han var i samtaler med Egypt og Qatar for å få fred på Gazastripen etter at situasjonen mellom israelerne og palestinerne tilspisset seg tirsdag. (NTB)