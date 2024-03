Våpenansvarlig på filmen "Rust" funnet skyldig i uaktsomt drap

Den ansvarlige for våpen under innspillingen av filmen «Rust», Hannah Gutierrez, er funnet skyldig i uaktsomt drap, melder AFP.

Filmfotograf Halyna Hutchens døde av et skudd fra en rekvisitt under innøvingen av en scene i New Mexico i 2021. Skuespiller Alec Baldwin, som hadde hovedrollen og var produsent, avfyrte det skjebnesvangre skuddet.

Hun risikerer 18 måneders fengsel.