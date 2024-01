Vannlekkasje ved Bergen jernbanestasjon

Det er en vannlekkasje ved Bergen jernbanestasjon. Politiet sier det er mye vann i veien.

Bergen kommune og Statens vegvesen har mannskap på plass. Politiet opplyser at ett felt av Strømgaten er blitt sperret.

Det er funnet et brudd på en vannledning, og det pågår arbeid med å tette ledningen. Ifølge politiet må det utføres en del gravearbeid.

Det er minusgrader i Bergen og fare for at vannet fryser til is. Politiet var først på stedet med en patrulje som så at det kom vann opp fra brosteinene.

– De har meldt fra at det er mye vann i veien utenfor togstasjonen, sier operasjonsleder Frode Kolltveit til NTB.

Politiet fikk først melding om saken i 1.20-tida natt til lørdag.