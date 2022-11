Vann pumpes fortsatt ut av flere bygg i Voss

Mannskaper fra brannvesenet i Voss pumper fortsatt ut vann fra kulturhuset, tinghuset og ungdomsskolen, skriver Voss kommune i en pressemelding.

Kommunen gir ikke noe anslag om hvor lang tid arbeidet vil ta, og de skriver at det vil pågå så lenge som nødvendig.

Flomskadene på Voss kulturhus gjør at det må stenges for all aktivitet i hvert fall neste uke. Konsekvensene for driften i kommunen ellers jobber de fortsatt med å kartlegge.

Neste møte i kommunens kriseledelse blir søndag formiddag.