Valgmyndighetene: President Nicolas Maduro har vunnet valget i Venezuela

Det melder valgmyndighetene i Venezuela. Han fikk 51,2 prosent av stemmene.

Det til tross for at valgdagsmålingene viste at oppposisjonen lå an til å vinne.

Dette blir Maduros tredje periode som president,

Tidlegere denne uka gikk han ut og truet med et «blodbad» dersom folket ikke stemmer på han.

– Om de ikke ønsker et blodbad i Venezuela, en borgerkrig der bror dreper bror på grunn av fascistene, så la oss garantere den største valgseieren i landets historie, sa Maduro til sine støttespillere.

Søndag sa Maduro at han ville respektere valgresultatet uansett utfall, melder AFP.