Vågenes utset soloshow

Komikar Kevin Vågenes utset nytt soloshow av personlege årsaker. Showet skulle ha hatt premiere på Latter i Oslo i haust.

Latter skriv i ei melding til TV 2 at dei forstår at publikum er skuffa og lovar eit spektakulært show når Vågenes er tilbake for fullt i 2025.

Vågenes vann førebels siste utgåva av «Maskorama» i desember i fjor.