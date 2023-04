Uver fører til stengde vegar over fjellet

På grunn av uver er fleire fjellovergangar stengde tysdag morgon, melder Statens vegvesen.

E134 over Haukelifjell opna i sekstida i dag tidleg for kolonnekøyring, etter at vegen hadde vore stengd sidan totida.

Riksveg 7 over Hardangervidda er stengd. Vegvesenet vil gjer a ny vurdering klokka 12.

Fylkesveg 50 Hol-Aurland er også stengd. Vegen kan tidlegast opna igjen klokka ti.

Fylkesveg 51 over Valdresflye opnar klokka 08.00. Entreprenøren opplyser at det er dårleg sikt og smal vegbane, melder vegvesenet.

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekøyring fram mot klokka åtte tysdag morgon.

Alle tidene er førebelse, og Vegvesenet skal gjera nye vurderingar tysdag morgon.