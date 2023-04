Uvær på fjelloverganger øst – vest

Riksveg 7 over Hardangervidda og fylkesveg 50 Hol – Aurland er stengt for personbiler på grunn av uvær. For lastebiler er det kolonnekjøring.

Fylkesveg 50 Hol – Aurland er stengt for all ferdsel.

På E1344 over Haukelifjell er det kuling og det kan bli innført kolonnekjøring på kort varsel, advarer Vegtrafikksentralen.

Vegvesenet opplyser om at biler med sommerdekk ikke får bli med i kolonnene.