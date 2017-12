Uvær på fjellovergangene

E134 over Haukeli er stengt på grunn av uvær. Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for biler under 7,5 tonn, mens det er kolonnekjøring for større kjøretøy. På riksvei 14 over Vikafjellet er det kolonnekjøring for alle kjøretøy.