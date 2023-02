Utvikling av DNA-analysar

DNA var relativt nytt i straffesaker i 1995, og ein måtte ha store mengder biologisk materiale for å gjere funn. Men etter 2012 har sensitiviteten i DNA-analysen auka kraftig. No kan ein gjere funn i svært små mengder med biologisk materiale. Det har gjort at ein i dag har kunne undersøke ekstrakt som blei teke ut og frose ned i 2016.