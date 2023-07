Utvidet siktelse etter dødsfall i Ørland i Trøndelag

Den 30. juni 2023 fikk politiet i Trøndelag melding om et mistenkelig dødsfall i Ørland kommune. En kvinne ble funnet livløs av ektemannen på en boligadresse i Ørland kommune i trøndelag.

Ektemannen ble senere pågrepet og siktet for drap.

Politiet opplyser onsdag at de nå utvider siktelsen mot mannen.

– Siktelsen er nå utvidet til også å gjelde forsøk på drap ved forgiftning i forbindelse med at avdøde ble innlagt med forgiftning i februar i år. Fornærmede døde ikke av forgiftningen den gang fordi hun ble undergitt medisinsk behandling ved St. Olavs hospital. Det er samme stoff som er påvist i avdødes kropp ved begge anledninger, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret ved Trøndelag politidistrikt.

– Politiet kan informere om at dødsårsaken antas å skyldes forgiftning med et sterkt smertestillende preparat som ofte benyttes i medisinsk behandling. Per nå er det sentrale fokuset i etterforskingen å avklare hvordan avdøde har fått i seg dette stoffet, fortsetter han.