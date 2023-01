Utvalg: – Må bo lenger unna for å få pendlerbolig

Grensen for hvem som kan få pendlerbolig flyttes fra 40 til 50 kilometer, dersom flertallet i Representantordningsutvalget får gjennomslag for sine forslag. Utvalget leverte tirsdag sin rapport til Stortinget. Når det gjelder tjenestereiser, må representantene være minst 50 kilometer fra sitt hjemsted for å ha rett til hotellovernatting og diett, foreslår utvalget.

Utvalget er delt når det gjelder etterlønn og fratredelsesytelse. Flertallet vil slå ordningene sammen. De foreslår godtgjørelse i 3 måneder. Deretter kan man søke om 66 prosent av lønnen i inntil 6 måneder, ikke 12 måneder som det er i dag. Mindretallet vil avskaffe etterlønnsordningen, men beholde fratredelsesytelsen på 3 måneder.

Stortinget skal fortsatt ha ansvaret for å forvalte de økonomiske ordningene til stortingsrepresentantene.