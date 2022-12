Utvalg vil legge om system for opptak til høyere utdanning

Opptaksutvalget vil fjerne alle tilleggspoengene, ta bort muligheten for å forbedre karakterer etter videregående og i stedet innføre en felles standardisert opptaksprøve. Det kommer frem av en pressemelding torsdag.

Utvalget, som ble satt ned i april 2021, har gått gjennom regelverket for opptak til høyere utdanning, og leverer sin rapport torsdag.

– I dag har vi et lappeteppe av tilleggspoeng og rangeringsmuligheter, der alder trumfer kompetanse. Dette fører til at mange bruker lang tid på å komme i gang med studiene og at poenggrensene har blitt kunstig høye. Det gir oss ikke bedre kandidater eller arbeidstakere og det har store samfunnsøkonomiske kostnader, sier Marianne Aasen, leder av Opptaksutvalget.