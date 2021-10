Utsetter fristen om kjøp av Sbanken

Konkurransetilsynet forlenger fristen om DNB får lov til å kjøpe Sbanken.

Konkurransetilsynet har siden april vurdert om de skal stoppe DNBs oppkjøp av konkurrenten Sbanken. Torsdag offentliggjorde tilsynet at de vil utsette fristen. Det er derfor uvisst om kjøpet blir godkjent.

Det var i april det ble kjent at DNB vil kjøpe Sbanken. I juni ble det kjent at DNB hadde sikret seg 90,9 prosent av aksjene i banken til 108,85 kroner per aksje og dermed var i posisjon til å tvangsinnløse de resterende aksjene.

Konkurransetilsynet varslet 24. juni at det kan bli aktuelt å stanse oppkjøpet, og banken gjentok varselet 26. august. Grunnen er at tilsynet har vært bekymret for at DNBs kjøp av Sbanken vil kunne føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond.

Konkurransetilsynet hadde opprinnelig frist til 7. oktober med å fatte en avgjørelse, men samme dag ble det kjent at de utsatte avgjørelsen til 28. oktober.

(NRK / NTB)