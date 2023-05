Utsatt iverksettelse for grunnrenteskatt på vindkraft

Regjeringen ønsker at en større andel av verdiene som skapes ved bruk av våre felles naturressurser skal komme lokalsamfunn, kommunene og felleskapet til gode. Derfor ble det i budsjettforslaget for 2023 varslet om at regjeringen ville foreslå grunnrenteskatt på landbasert vindkraft.

I lys av blant annet innspill fra høringen, tar regjeringen nå sikte på å fremme forslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2023, med virkning fra inntektsåret 2024.