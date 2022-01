Utsatt for vold på Skullerud

Flere politipatruljer er på Skullerud i Oslo etter at en person skal ha blitt utsatt for vold. Politiet opplyser at personen trolig er stukket med kniv.

Hendelsen skal ha skjedd ved vaksinesenteret på Skullerud.

En person ble først kjørt til legevakt med ambulanse, men ble deretter sendt videre til sykehus.

Personen som er sendt til sykehus er alvorlig, men ikke kritisk skadd, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli til Avisa Oslo.

Det søkes etter en eller flere gjerningspersoner, skriver politiet i Oslo på Twitter.