Utlendingsdirektoratet oppretter flere nye asylmottak

Utlendingsdirektoratet (UDI) skal opprette mellom 13 og 16 nye ordinære asylmottak som skal erstatte akuttinnkvarteringer.

Ifølge direktoratet vil disse være mindre kostbare og ha kontrakter med lengre varighet enn akuttinnkvarteringene, som er ment for kort botid i perioder med et raskt og uventet stort behov for nye mottaksplasser.

UDI venter et behov på omtrent 2000 flere mottaksplasser for å kunne tilby et sted å bo for alle asylsøkerne som kommer høsten 2024 og fremover.

Målet er å etablere flest asylmottak i Rogaland og Vestland, opplyser UDI.

(NTB)