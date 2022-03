Utestenges fra Paralympics

Den internasjonale paralympiske komité (IPC) opplyser torsdag at russiske og hviterussiske utøvere utestenges fra Paralympics.

I går kom meldingen om at de russiske og hviterussiske utøvere fikk delta, men under nøytrale flagg. En dag før åpningsseremonien snur IPC. Ifølge NTB argumenteres det for at flere nasjoner har truet med ikke å konkurrere.