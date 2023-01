Utdanningsdirektoratet: Internett stenges under eksamen på grunn av kunstig intelligens

Internett stenges for elever i syv ulike studieforberedende programfag der det tidligere har vært åpent under eksamen på videregående skole. Dette blant annet på grunn av mye omtalte ChatGPT. Det melder Aftenposten.

«Ny teknologi utfordrer, men kan også gjøre det mulig å lære på nye måter. Det er viktig at vi ikke rygger tilbake når vi får tilgang til ny teknologi i skolen. Vi må heller jobbe for å forstå teknologien og for at barn og unge bruker den på fornuftige måter», skriver statssekretær Sindre Lysø i en e-post til avisen.

Endringen gjelder for 13 fag i videregående skole. Hvilke fag det gjelder kan du lese om her.