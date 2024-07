Usikkert om Hamas trekker seg fra våpenhvilesamtaler

Nyhetsbyrået AFP meldte søndag at har Hamas trukket seg fra samtaler om våpenhvile som følge av den siste tids israelske angrep i Gaza.

Senere meldte derimot nyhetsbyrået Reuters at de ikke hadde trukket seg fra samtalene. Begge byråene viser til kilder i Hamas.

Ifølge helsemyndighetene på Gazastripen ble minst 90 personer drept i israelske angrep på lørdag, skriver AFP.

Det israelske forsvaret har hevdet at målet for angrepet var Hamas-topp Mohammed Deif. Lørdag sier en talsperson for Hamas at Deif er i god behold.