Usikkert når Brynstunnelen kan åpne

Det er fortsatt usikkert når Brynstunnelen i Oslo kan åpnes for fullt etter at takdeler falt ned i veibanen i går, kort tid etter at tunnelen var gjennom omfattende vedlikehold. Ifølge Vegtrafikksentralen vil det bli toveis trafikk i det ene løpet.