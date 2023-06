USAs utenriksminister på plass i Beijing

Søndag morgen ankom USAs utenriksminister Antony Blinken Beijing.

Senere på dagen innleder han det som er det første besøket til landet av en amerikansk utenriksminister på fem år. Besøket fortsetter mandag.

I løpet av disse to dagene skal Blinken møte Kinas utenriksminister Qin Gang, Kinas toppdiplomat Wang Yi og muligens også president Xi Jinping.

Blinken skal blant annet forsøke å stable på beina åpne og varige kommunikasjonskanaler for å sikre at strategisk rivalisering ikke ender opp i konflikt.

De bilaterale båndene mellom Washington og Beijing er kjølige og Blinken sa før avreisen at man ikke bør ha for store forhåpninger om noe gjennombrudd.

Blinken skal etter planen tilbringe to dager i den kinesiske hovedstaden. Han avlyste et besøk i Kina i februar etter at USA oppdaget en kinesisk spionballong som de skjøt ned i amerikansk luftrom. Kina hevdet det var en værballong på avveie. (NTB)