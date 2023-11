USAs tidligere førstedame Rosalynn Carter (96) er død

Tidligere førstedame Rosalynn Carter (96) er død, opplyser Carter-senteret søndag.

Dødsfallet kunngjøres bare to dager etter at Carter-familien opplyste at 96-åringen får hospicebehandling i sitt hjem sammen med mannen, USAs tidligere president Jimmy Carter (99).

– Hun og president Carter tilbringer tid med hverandre og familien, het det i en uttalelse fra parets barnebarn Jason Carter.

Jimmy Carter innledet hospicebehandling i februar i parets hjem i Plains i delstaten Georgia.

Carter-familien opplyste tidligere i år at den tidligere førstedamen led av demens. Paret har vært gift i over 77 år.

Demokraten Carter var USAs president fra 1977 til 1981, og han er USAs lengstlevende president noensinne.

Hospice er en behandlingsform for kronisk syke eller døende pasienter i livets sluttfase.