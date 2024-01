USAs luftfartsmyndigheter satt 171 fly på bakken etter fly landet med hull i skroget

USAs luftfartsverk satt 171 Boeing 737 MAX på bakken etter hendelsen der et panel i skroget på et slikt fly løsnet i lufta.

Det opplyser luftfartsverket Federal Aviation Administration (FAA) lørdag.

– FAA krever umiddelbare inspeksjoner av enkelte Boeing 737 MAX 9-fly før de kan gjenoppta flygingene, sier FAA-leder Mike Whitaker.

Det var fredag at en del av flyet ble revet av mens det var i lufta. Flyoperatøren Alaska Airlines meldte tidligere lørdag at de setter alle sine Boeing 737 MAX 9-fly på bakken inntil videre. Senere oppdaterer de med at atten av dem er tilbake i trafikk, etter å ha blitt kontrollert og funnet trygge. Men så kom det kontramelding på det natt til søndag.

174 personer var om bord i flyet som skulle fra Portland til Ontario og som mistet deler av skroget. Ingen ble alvorlig skadet. Flyet skal ha landet 20 minutter etter avgang.

(NTB/NRK)