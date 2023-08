USAs justisminister Merrick Garland utnevner spesialetterforsker for å granske Hunter Biden

USAs justisminister Merrick Garland utnevner David Weiss som spesialetterforsker for å granske Joe Bidens sønn Hunter, melder Reuters.

Justisminister Garland sier han er sikker på at Weiss kommer til å utføre oppgavene både «upartisk og umiddelbart».

USAs justisdepartement uttaler at det skal utarbeides en offentlig rapport i saken.

Weiss har vært statsadvokat i saken mot Hunter Biden.

Presidentsønnen har tidligere erklært seg ikke skyldig i to tilfeller av skatteunndragelse. Han er også tiltalt for å ha kjøpt et våpen i 2018, og i den forbindelse uriktig ha opplyst i en egenerklæring at han ikke misbrukte narkotika.

I slutten av juli gikk han tilbake på en tilståelsesavtale han hadde inngått med påtalemyndigheten, etter at en dommer sa at hun ikke kunne godkjenne den slik den var da. (NTB)