USAs første henrettelse med nitrogen er gjennomført

En 58 år gammel mann er henrettet med nitrogen i Alabama. Det bekrefter delstatens guvernør, ifølge Reuters.

Dette er USAs første henrettelse med denne metoden, og den har vært sterkt kritisert.

Kevin Smith var dømt for å ha utført et leiemord.

Henrettelsen varte i rundt 22 minutter og skjedde ved inhalering av ren nitrogengass via en ansiktsmaske for å fremkalle oksygenmangel. Smith så ut til å være bevisst i flere minutter. I minst to minutter så det ut som om han hadde skjelvinger og vred seg på båren der han lå fastspent. Deretter fulgte flere minutter med tung pust, inntil han sluttet å puste.

Alabama har kalt metoden «den mest smertefrie og humane henrettelsesmetoden som finnes».

FN-eksperter og Amnesty International har kalt metoden risikabel, eksperimentell og torturlignende.

